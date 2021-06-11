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Пятница, 11.06.2021
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Сразу более полсотни центров вакцинации откроются в Украине на этих выходных: где и как можно будет сделать прививку

Сразу более полсотни центров вакцинации откроются в Украине на этих выходных: где и как можно будет сделать прививку
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф

В Украине на этих выходных, 12-13 июня, начнут работу около полусотни центров по вакцинации от коронавируса. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Отмечается, что вакцины будут раздаваться людям из списка ожидания, которые записались через портал "Дія" или очередь Минздрава. 

Вакцинация будет проводиться средством Coronavac (производства китайской компании Sinovac). 

Центры будут открыты в следующих областях:  

  • Днепропетровская - 12 в Днепре и 1 в Кривом Роге;
  • Львовская - 3 во Львове и по одному в Трускавце, Стрые, Дрогобиче и Червонограде;
  • Одесская - 4 в Одессе и по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • Полтавская - по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • Херсонская - 3 в Херсоне;
  • Киевская - 2 в Белой Церкви и 1 в Броварах;
  • Черновицкая - 2 в Черновцах;
  • Хмельницкая - по одному в Хмельницке и Камянец-Подольском; 
  • Тернопольская - 1 в Тернополе;
  • Ровенская - 1 в Ровно; 
  • Винницкая - 1 в Виннице; 
  • Кировоградская - 1 в Кропивницком; 
  • Житомирская - 1 в Житомире; 
  • Черкасская - 1 в Черкассах;
  • Харьковская - 1 в Харькове; 
  • г.Киев - 1 центр. 

С полным списком центров и их адресами можно ознакомиться по ссылке

Вакцину могут получить, как люди получившие приглашение на вакцинацию, так и все желающие, но приоритет будет отдаваться пожилым людям. 

Напомним, в Украине на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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