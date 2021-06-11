Сразу более полсотни центров вакцинации откроются в Украине на этих выходных: где и как можно будет сделать прививку

В Украине на этих выходных, 12-13 июня, начнут работу около полусотни центров по вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что вакцины будут раздаваться людям из списка ожидания, которые записались через портал "Дія" или очередь Минздрава.
Вакцинация будет проводиться средством Coronavac (производства китайской компании Sinovac).
Центры будут открыты в следующих областях:
С полным списком центров и их адресами можно ознакомиться по ссылке.
Вакцину могут получить, как люди получившие приглашение на вакцинацию, так и все желающие, но приоритет будет отдаваться пожилым людям.
Напомним, в Украине на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев инфицирования коронавирусом.