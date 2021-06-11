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Украинские заробитчане выбирают Польшу вместо России. И причина тому не только в Крыме и Донбассе

Украинские заробитчане выбирают Польшу вместо России. И причина тому не только в Крыме и Донбассе
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф

До 2014 года основным местом пребывания украинских эмигрантов была Россия, однако сейчас наиболее привлекательной страной стала Польша. При этом точное количество выехавших за пределы Украины людей доподлинно неизвестно. 

Об этом рассказала "Телеграфу" директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Мы думаем, что примерно 3 млн наших сограждан живут за пределами Украины. Насколько это точная цифра, трудно сказать", - сказала она. 

По ее словам, для получения точных данных, необходимо сравнивать украинскую статистику с международной, что может повлечь за собой огромные расходы, а потому подобным практически никто не занимается. 

Либанова указывает, что после 2014 года основным местом для украинской эмиграции вместо России стала Польша и причина тому не в событиях в Крыму и на Донбассе, хотя и они сыграли свою роль.

"Заработки в Польше и России несравнимы. При равных условиях наши люди выбирают Польшу", - сказала она. 

Демограф отметила, что Польша упростила законодательство для трудовых мигрантов, например, там нет жестких требований к знанию языка для получения рабочей визы. 

"Кроме того, многие мигранты рассматривают работу за рубежом как первый шаг к последующей миграции. Когда едут в Польшу часто рассуждают о вероятности переезда, а в Россию - меньше", - сказала она. 

Несмотря на то, что в Украине относительно неплохо учитывается стационарная миграция, когда люди официально меняют гражданство, не все из уехавших из страны отказываются от украинского гражданства. Это связано с особенностью местного законодательства, например, некоторые страны разрешают двойное гражданство. 

Напомним, Либанова также рассказала "Телеграфу" о том, почему Украине необходимо провести перепись населения и как преодолеть демографический кризис.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Польша, Россия, Демография, Заробитчане.
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