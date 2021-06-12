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Упал с полки: в поезде "Укрзалізниці" произошла трагедия с молодым мужчиной

Упал с полки: в поезде "Укрзалізниці" произошла трагедия с молодым мужчиной
12:31 Сегодня Телеграф

В поезде №358 Рахов – Киев в ночь на субботу, 12 июня, скончался пассажир: молодой мужчина упал с верхней полки и ударился головой.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба "Укрзалізниці".

"По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию – Фастов", - говорится в сообщении.

По прибытию поезда на станцию медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его тиле не обнаружено.

"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - добавили в "Укрзалізниці".

Также в компании призывали пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта.

"Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила", - призвали в УЗ.

Как сообщалось, в середине мая в поезде Рахов-Одесса прорвало трубу и вода затапливала вагон, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Укрзализныця, Поезд, Смерть, Пассажир, Упал, Рахов-Киев, верхняя полка.
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