В Украину идет похолодание: кому особо не повезет с погодой

В воскресенье в Украину придет похолодание. Холодной атмосферный фронт с Европы накроет большую часть страны.

О прогнозе погоды на ближайшие дни сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Фронтальные ливни и грозы пройдут в западных областях, а местами возможны даже сильные осадки. При грозах возможны шквалы и град.

Сухая погода будет преобладать лишь в восточных областях. Температура воздуха снизится в западных, северных областях и в Винницкой области, днем ожидается +17...+20 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины +20...+26 градусов. Ветер будет с северо-запада, порывистый, временами сильный.

В Киеве 13 июня похолодает до +19 градусов, пройдут кратковременные дожди, временами с грозами и порывистым ветром.

В понедельник, 14 июня, будет еще прохладно, а уже во вторник потеплеет до +24...+26 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков похолодание и дожди удержатся до конца месяца.