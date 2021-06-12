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Подкопаева попала в скандал из-за задавленных в Киеве утят (фото)

Подкопаева попала в скандал из-за задавленных в Киеве утят (фото)
17:08 Сегодня Телеграф Пресс-служба Лилии Подкопаевой

История с задавившим в Киеве на автомобиле марки "Mercedes" переходивших дорогу утят водителем  получила неожиданное развитие. Оказалось, что госномера, которые были прикреплены к автомобилю живодера, принадлежат совсем другому автомобилю – "Lexus"у абсолютной Олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, которая, как и вся ее семья, сейчас находятся в США.

Об этом написала сама Подкопаева на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 12 июня, после того, как ей и членам ее семьи поступило много сообщений с угрозами и осуждением.

"11 июня 2021 года в сети было размещено видео на котором авто, будто бы с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Ни я, ни члены моей семьи отношения к этому инциденту не имеют", - написала спортсменка и опубликовала фото своего авто.

 Подкопаева_авто

Подкопаева подчеркнула, что сейчас и она, и все члены ее семьи находятся в США, где ее дети заканчивают учебный год: "в день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси".

Спортсменка также добавила, что не знает, каким образом ее номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes.

"По этому поводу я буду обращаться к Национальной полиции. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", - добавила она.

утята_авто_знаки

(скриншот из видео)

Подкопаева добавила, что в ее семье все с любовью относятся к животным и всячески поддерживают организации защиты животных.

"Я осуждаю действия водителя, который был за рулем Mercedess и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", - добавила Спортсменка.

Как сообщалось, сразу после того, как видео с убийством утят было обнародовано, пользователи соцсети установили, что номерные знаки принадлежат другому автомобилю и попытались хотя бы таким образом привлечь жестокого водителя Mercedesа к ответственности.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

Все по теме:

Киев, Автомобиль, Кража, Номера, Лилия Подкопаева, Утята.
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