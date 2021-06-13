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Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: ученые представили новые данные

Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: ученые представили новые данные
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что мутации могли стать причиной изменения симптомов коронавирусной болезни.

Исследователи предполагают, что вирус "сейчас действует по-другому", пишет The Mirror.

Ранее наиболее распространенными симптомами были кашель, потеря вкусов и запахов. Сейчас же больные все чаще жалуются на головную боль, боль в горле, насморк и лихорадку.

Согласно результатам исследований, кашель находится теперь на пятом месте среди самых распространенных проявлений коронавируса, а потеря обоняния больше не входит в топ-10.

Кроме того, ученые отмечают, что индийский вариант COVID-19 очень похож на обычную простуду и поэтому люди не воспринимают его серьёзно. В связи с этим эксперты рекомендуют при появлении симптомов заболевания сдать тест на коронавирус, чтобы сократить распространение заболевания.

Отметим, в последние недели в Украине заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Однако уже осенью ожидается четвертая волна коронавируса.


 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Коронавирус, Covid-19.
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