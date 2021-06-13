Ушел из жизни выдающийся украинский писатель и переводчик

Вечером 12 июня на 76-м году жизни умер украинский литератор, культуролог и переводчик Лесь Герасимчук.
О смерти Леся Герасимчука сообщил председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский со ссылкой на слова жены умершего, передает Украинская литературная газета.
Герасимчук переводил с английского, в частности, произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена.
Писатель родился в Киеве в 1944 году в семье балерины и журналиста. Около 17 лет возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов.
Работал о всесоюзным бюро научно-технического перевода. Знал четыре языка: английский, украинский, польский и русский.
Основал и издавал ряд отраслевых журналов. Был первым главным редактором еженедельников "Власть и политика" и "Президентский вестник".
Перевел с греческого Библию, а также издал переводы Священного Писания для различных категорий населения.
Осуществил перевод романа Даниэля Дефо "Жизнь и необычные и удивительные приключения Робинзона Крузо", рассказы Джека Лондона, стихи Уолта Уитмена.
Напомним, 30 мая ушел из жизни украинский публицист, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.