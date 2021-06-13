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Ушел из жизни выдающийся украинский писатель и переводчик

Ушел из жизни выдающийся украинский писатель и переводчик
15:32 Сегодня Телеграф

Вечером 12 июня на 76-м году жизни умер украинский литератор, культуролог и переводчик Лесь Герасимчук.

О смерти Леся Герасимчука сообщил председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский со ссылкой на слова жены умершего, передает  Украинская литературная газета.

Герасимчук переводил с английского, в частности, произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена. 

Писатель родился в Киеве в 1944 году в семье балерины и журналиста. Около 17 лет возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов.

Работал о всесоюзным бюро научно-технического перевода. Знал четыре языка: английский, украинский, польский и русский.

Основал и издавал ряд отраслевых журналов. Был первым главным редактором еженедельников "Власть и политика" и "Президентский вестник".

Перевел с греческого Библию, а также издал переводы Священного Писания для различных категорий населения.

Осуществил перевод романа Даниэля Дефо "Жизнь и необычные и удивительные приключения Робинзона Крузо", рассказы Джека Лондона, стихи Уолта Уитмена.

Напомним, 30 мая ушел из жизни украинский публицист, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Переводы, Литератор, Лесь Герасимчук.
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