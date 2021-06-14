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Не Гордон, но тоже в шоколаде: Путина увековечили еще и в конфетах (фото)

Не Гордон, но тоже в шоколаде: Путина увековечили еще и в конфетах (фото)
11:12 Сегодня Телеграф

В сети российские конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина вызвали волну шуток.

Об этом 14 июня в Фейсбуке сообщил Евгений Чичваркин.

Мужчина также поделился фото тех самых конфет.

На снимке, видно конфеты в обертке красно-бело-золотых цветов с изображением Путина. 

В сети не могли оставить без внимания данное фото. Так многие пользователи высказались по данному поводу.

"Срок годности проверять надо, истек, говорят", — написал пользователь Виктория.

скрин

"Видела такие. Самые дорогие в магазине были)))", — написал пользователь Вера.

"Из говна конфетку не сделаешь", — пошутил пользователь Ростислав.

"Дизайн отвратительный, похоже на фото их разыскивает полиция", — с иронией высказался пользователь Андрей. 

"Интересно, какая у них начинка? Новичок?", — пошутила пользователь Ирина.

"Я видел его и на рекламе "durex", тоже, ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАРИЩ", — прокомментировал фото пользователь Алексей.

комент

"Такое врагу присылают. Раньше дохлую крысу могли, теперь вот, есть альтернатива", — написал пользователь под ником Вит Апакидзе.

скриншот

"Мы сожрем его и не подавимся", — высказалась пользователь Алена.

"Мнение - руки после них помыть. Долго и тщательно", — написал пользователь Igal.

коментарий

Напомним, что 10 июня журналист Дмитрий Гордон рассказал о желании начать выпускать сладкую продукцию от своего имени, где среди прочего есть и "Яйца Гордона в шоколаде".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин, Конфеты.
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