Не Гордон, но тоже в шоколаде: Путина увековечили еще и в конфетах (фото)

В сети российские конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина вызвали волну шуток.
Об этом 14 июня в Фейсбуке сообщил Евгений Чичваркин.
Мужчина также поделился фото тех самых конфет.
На снимке, видно конфеты в обертке красно-бело-золотых цветов с изображением Путина.
В сети не могли оставить без внимания данное фото. Так многие пользователи высказались по данному поводу.
"Срок годности проверять надо, истек, говорят", — написал пользователь Виктория.
"Видела такие. Самые дорогие в магазине были)))", — написал пользователь Вера.
"Из говна конфетку не сделаешь", — пошутил пользователь Ростислав.
"Дизайн отвратительный, похоже на фото их разыскивает полиция", — с иронией высказался пользователь Андрей.
"Интересно, какая у них начинка? Новичок?", — пошутила пользователь Ирина.
"Я видел его и на рекламе "durex", тоже, ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАРИЩ", — прокомментировал фото пользователь Алексей.
"Такое врагу присылают. Раньше дохлую крысу могли, теперь вот, есть альтернатива", — написал пользователь под ником Вит Апакидзе.
"Мы сожрем его и не подавимся", — высказалась пользователь Алена.
"Мнение - руки после них помыть. Долго и тщательно", — написал пользователь Igal.
Напомним, что 10 июня журналист Дмитрий Гордон рассказал о желании начать выпускать сладкую продукцию от своего имени, где среди прочего есть и "Яйца Гордона в шоколаде".