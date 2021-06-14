Как стать донором крови в Украине: советы и запреты (инфографика)

Донором крови стать может каждый человек от 18 до 60 лет и весом от 50 кг, который не имеет ряда противопоказаний.
О том, какие бывают ограничения и советы на сдачу крови говорится в инфографике "Телеграфа".
Сообщается, что при донорстве имеются два типа противопоказаний: временные и абсолютные.
Абсолютные включают в себя:
- ВИЧ инфекция,
- сифилис,
- вирусные гепатиты,
- туберкулез,
- болезни крови,
- бронхиальная астма,
- гипертоническая болезнь 2 - 3 сд.,
- ишемическая болезнь сердца,
- онкологические заболевания.
Временные:
- беременность и лактация,
- прививки,
- удаление зубов,
- нанесение татуировок,
- пирсинг,
- ОРВИ,
- менструация,
- аборт.
Как нужно подготовится к сдаче крови:
- за 72 часа не принимать лекарства содержащие аспирин и анальгетики,
- за 48 часов стоит воздержаться от алкоголя и сигарет,
- за 24 не употреблять, острую, копченую, жирную, жареную, пищу,
- утром нужно съесть легкий завтрак,
- следует выспаться,
- не приходите если чувствуете недомогание.
Мужчины могут сдавать кровь не чаще, чем раз в 60 дней (5 раз в год).
Женщины могут сдать кровь только 4 раза в год - не чаще, чем раз в 90 дней.
Напомним, что 11 февраля женщина стала донором посмертно. Во Львовской клинической больнице провели операции по трансплантации ее сердца, почек и печени.