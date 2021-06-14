Как стать донором крови в Украине: советы и запреты (инфографика)

Донором крови стать может каждый человек от 18 до 60 лет и весом от 50 кг, который не имеет ряда противопоказаний.

О том, какие бывают ограничения и советы на сдачу крови говорится в инфографике "Телеграфа".

Сообщается, что при донорстве имеются два типа противопоказаний: временные и абсолютные.

Абсолютные включают в себя:

ВИЧ инфекция,

сифилис,

вирусные гепатиты,

туберкулез,

болезни крови,

бронхиальная астма,

гипертоническая болезнь 2 - 3 сд.,

ишемическая болезнь сердца,

онкологические заболевания.

Временные:

беременность и лактация,

прививки,

удаление зубов,

нанесение татуировок,

пирсинг,

ОРВИ,

менструация,

аборт.

Как нужно подготовится к сдаче крови:

за 72 часа не принимать лекарства содержащие аспирин и анальгетики,

за 48 часов стоит воздержаться от алкоголя и сигарет,

за 24 не употреблять, острую, копченую, жирную, жареную, пищу,

утром нужно съесть легкий завтрак,

следует выспаться,

не приходите если чувствуете недомогание.

Мужчины могут сдавать кровь не чаще, чем раз в 60 дней (5 раз в год). Женщины могут сдать кровь только 4 раза в год - не чаще, чем раз в 90 дней.

Напомним, что 11 февраля женщина стала донором посмертно. Во Львовской клинической больнице провели операции по трансплантации ее сердца, почек и печени.