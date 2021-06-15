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В Киеве "похитили" сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт": в полиции рассказали подробности (фото, видео)

В Киеве "похитили" сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт": в полиции рассказали подробности (фото, видео)
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф

В Нацполиции Украины провели длительную спецоперацию с инсценировкой похищения гражданина Сербии с целью установления заказчиков и задержания организатора. Как выяснилось, заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Так, в декабре 2020 года оперативники управления стратегических расследований в г.Киеве Нацполиции получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии: организатор как раз подыскивал исполнителей. Впоследствии, после первоочередных следственно-розыскных мероприятий, установлена и личность будущей жертвы. Это - иностранец, который имел прибыльный бизнес в Украине.

"Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия для документирования заказчиков, инсценировали похищение мужчины и задержали организатора", - сообщают в правоохранительном ведомстве.

Сначала удалось выйти на организатора, это - гражданин Украины, который временно проживал за рубежом. Именно он и подыскивал лиц, которые похитят потерпевшего. Впоследствии установили заказчиков и мотивы их преступных действий.

"Чтобы завладеть состоянием потерпевшего, лица из ближайшего окружения решили от него избавиться: похитить, заставить подписать необходимые документы, а потом убить. Для этого организатору передали всю информацию о мужчине", - говорится в сообщении.

Преступный план должны были реализовать во время очередного визита бизнесмена в Украину - несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности подчиненных предприятий. За ликвидацию мужчины заказчики обещали организатору недвижимость в Москве стоимостью $2 млн.

7 июня в Киеве было инсценировано похищение мужчины и предоставлены подтверждающие доказательства. После подписания документов, по планам заказчиков, его должны были убить.

Видео похищения было запечатлено одной из камер видеонаблюдения и опубликовано Telegram-каналом "Київ Оперативний", который и сообщил имя потерпевшего - владельца компании "Дельта Спорт", гражданина Сербии Милована Рогановича.

11 июня правоохранители задержали организатора на территории Закарпатской области после передачи исполнителю $10 тыс. как части вознаграждения.

На основании полученных доказательств задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: - законченное покушение на организацию совершения похищения человека из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); - законченное покушение на организацию совершения умышленного убийства похищенного человека, из корыстных побуждений, по заказу группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. П. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115).

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12 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в Николаеве была разоблачена преступная группировка, занимавшаяся похищениями людей с целью завладения их квартирами. Одного из потерпевших преступники удерживали в плену три года.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Спецоперация, Похищение, Бизнесмен, Инсценировка, Милован Роганович, Дельта Спорт.
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