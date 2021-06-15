Никаких странных субстанций: в ВСУ после скандала показали, чем кормят солдат (фото)

После того, как в соцсетях разразился скандал из-за неподобающего питания военнослужащих Вооруженных сил Украины на Гончаровском полигоне в Черниговской области, в 1 отдельной танковой Сиверской бригаде решили опровергнуть эти кадры и продемонстрировали обед в столовой.

Кадры из столовой опубликованы на странице бригады в соцсети Facebook во вторник, 15 июня, днем.

Так, в бригаде утверждают, что бойцы получают нормальную еду, в том числе им дают клубнику на обед.

Вместе с тем, пользователи соцсети со скепсисом отнеслись к фоторепортажу: многие считают, что это все "показуха".

Также некоторых возмутило, что клубнику дают в одной тарелке с салатом из огурцов и помидоров.

Как сообщалось, одесситка "оригинально" отомстила мужу за службу в ВСУ, бросив его ребенка на вокзале в 200 км от дома.