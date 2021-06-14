Странные субстанции и компот: в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ в Черниговской области (фото)

Военнослужащих, которые находятся на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят плохой едой.

Об этом 13 июня в Фейсбуке сообщил Роман Глех.

"Стандарты не НАТО, 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г.. Ребята спрашивают офицеров: "Так что, свиньи сегодня голодные будут?"", — прокомментировал он ситуацию с питанием в военной части.

Мужчина также поделился фотографиями еды, которой кормят военных:

Напомним, что 13 июня народный депутат Украины Юрий Мысягин поделился кадрами с передовой, на которых показана работа отечественной винтовки Z-10.

2 июня в Днепре военный задушил и ограбил двоих человек.

30 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника воинской части 1942, который совершил суицид.