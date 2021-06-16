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Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 16 июня почитает память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу. В народном календаре этот праздник называют Лукьян-ветряк, Лука Ветряник. По приметам этого дня обычно определяли погоду.

Святой Лукиллиан всю жизнь был язычником и только в старости крестился. После крещения он своими проповедями обратил многих язычников в христианство, за что и был  жестоко избит и заключен в темницу. Там он познакомился с четырьмя отроками: Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Вместе они твердо стояли за свою веру, не боясь мучений и смерти. Спустя время всех их приговорили их к смертной казни.

По легенде, управляет ветрами безрукий дедушка вихровой. Поэтому по направлению ветра в этот день предсказывали, какой погода будет в ближайшие дни. Считалось, что появление южного ветра сулит богатый урожай яровых.

В эту дату принято было свататься, так как считалось, что пары, сосватанные 16 июня, в будущем будут счастливы.

Народные приметы 16 июня: 

  • Южный ветер – к быстрому росту яровых хлебов.

  • Весь день идет дождь – будет много грибов.

  • С полудня ветер поднимается – яровое за рост принимается.

  • Совы кричат – к ненастью.

  • Собака мало ест или плохо спит и ест траву – к дождю.

  • Утром по воде туман стелется – к солнечной погоде.

  • Вечером на Лукьяна ветер с севера дует – день будет ясный, с юга или запада – к непогоде, с востока – яровым хороший рост.

  • Много росы – к урожаю льна и конопли.

  • Если гроза случится – уборка сена будет плохая.

  • Если вихрь медленно кверху поднимается и долго вращается, то погода будет ясная.

Запреты дня:

  • Не стоит занимать деньги, равно как и давать в долг.

  • Лучше не совершать покупок, особенно необдуманных.

  • Постарайтесь не разливать утром воду.

  • 16 июня нельзя отказываться от интересных предложений.

  • Жениться в этот день запрещается.

 Ранее, "Телеграф" писал, когда Троицкая родительская суббота в 2021, что нужно и нельзя делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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