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Жара и ливни с градом: синоптики озвучили прогноз погоды на 17 июня

Жара и ливни с градом: синоптики озвучили прогноз погоды на 17 июня
23:33 Ср, 16 Июнь 2021 Телеграф

17 июня погода в Украине будет разнообразной. На востоке и в центре ожидаются дожди, в то же время в остальных областях будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Средние температурные показатели в Украине будут на уровне +24 +27 градусов. Теплее всего будет на севере, где местами воздух будет нагрет до +28 градусов.

На юге страны будет холоднее от +20 до +24 градусов.

тепло

Дожди с грозой и местами сильные ливни с градом ожидаются в центре, на юге и на востоке страны, а тем временем на западе и севере погода будет с малой вероятностью осадков.

карта украина

В столице в четверг погода будет жаркой и без осадков. Воздух нагреет до +26 +28 градусов.

карта

Карта: УГМЦ

Пятница и суббота в стране будут по-летнему теплыми средние температуры ожидаются до +27 +29 градусов.

Напомним, как синоптики рассказали об изменениях погоды до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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