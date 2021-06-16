Жара и ливни с градом: синоптики озвучили прогноз погоды на 17 июня

17 июня погода в Украине будет разнообразной. На востоке и в центре ожидаются дожди, в то же время в остальных областях будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Средние температурные показатели в Украине будут на уровне +24 +27 градусов. Теплее всего будет на севере, где местами воздух будет нагрет до +28 градусов.

На юге страны будет холоднее от +20 до +24 градусов.

Дожди с грозой и местами сильные ливни с градом ожидаются в центре, на юге и на востоке страны, а тем временем на западе и севере погода будет с малой вероятностью осадков.

В столице в четверг погода будет жаркой и без осадков. Воздух нагреет до +26 +28 градусов.

Карта: УГМЦ

Пятница и суббота в стране будут по-летнему теплыми средние температуры ожидаются до +27 +29 градусов.

Напомним, как синоптики рассказали об изменениях погоды до конца недели.