Какой праздник 18 июня: народные приметы и запреты

Во пятницу, 18 июня, почитается память священномученика Дорофея Тирского, епископа.

Дорофей родился в 255 году в Антиохии. Жил на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Во время правления императора Диоклетиана прятался от язычников в Варне. Только когда на трон взошел император Константин, издавший Миланский эдикт, Дорофей смог вернуться в Тир. Умер не своей смертью. Уже во время правления Флавия Юлиана Отступника, который возобновил гонения на христиан, Дорофей, несмотря на старость, был подвергнут пыткам и убит.

Считается, что в этот день распускается сон-трава, или прострел, поэтому 18 июня также носит название "День/Ночь сон-травы". Верили, что это растение навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Говорили, что счастье во сне приходит в образе красивой девушки или парня, а беда снится в видео старухи с клюкой.

Народные приметы 18 июня

Утром чувствуется резкий запах травы - к дождю.

Ветер 18 июня дует с восточной стороны - лето будет ветреным и дождливым.

Множество пауков предвещают жару, а стучащий дятел - дожди.

Родившиеся 18 июня наделены "спесивым" нравом и часто не уверены в себе. Носить им следует топаз.

Что запрещено делать 18 июня

Запрещается рассказывать кому-то свои сны.

18 июня нежелательно откладывать любые незаконченные дела на потом.

Находиться в этот день на улице в полуночное время - к сильной болезни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 20 июня в Украине будет тепло, но с дождями.