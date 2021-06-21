Количество заболевших Covid-19 в Украине упало до годового минимума: статистика на 21 июня

В Украине за сутки зарегистрировали 323 человека с COVID-19.
Об этом говорится в отчете МОЗ на 21 июня.
Отметим, что в последний раз подобное число случаев было зафиксировано 2 июня 2020 года и тогда оно составило 328 человек.
Согласно данным Минздрава за день:
С начала пандемии в стране заразились 2,229 млн граждан, 2,15 млн людей вылечились, а 52 032 человек.
За день в стране больше всего заболевали:
Напомним, что в Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19 - назального спрея. Считается, что данная вакцина будет эффективнее чем препараты AstraZeneca и Pfizer.