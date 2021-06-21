Количество заболевших Covid-19 в Украине упало до годового минимума: статистика на 21 июня

В Украине за сутки зарегистрировали 323 человека с COVID-19.

Об этом говорится в отчете МОЗ на 21 июня.

Отметим, что в последний раз подобное число случаев было зафиксировано 2 июня 2020 года и тогда оно составило 328 человек.

Согласно данным Минздрава за день:

375 граждан попали в больницу,

16 пациентов умерли,

677 граждан вылечились от вируса,

14098 людей прошли тест на "корону".

С начала пандемии в стране заразились 2,229 млн граждан, 2,15 млн людей вылечились, а 52 032 человек.

За день в стране больше всего заболевали:

95 граждан в Киеве,

26 жителей Николаева заболели "короной",

на Львовщине 23 человека подхватили вирус,

COVID заразились 22 жителя Днепропетровской области,

положительный ковид-тест получили 22 человека в Запорожской области.

Напомним, что в Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19 - назального спрея. Считается, что данная вакцина будет эффективнее чем препараты AstraZeneca и Pfizer.