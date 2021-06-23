Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты

23 июня в народе отмечают день Тимофея, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. Православная церковь 23 июня вспоминает священномученика с именем Тимофей.
Тимофей Прусский жил в IV веке. Он был епископом города Пруссы. За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой. Когда император Юлиан Отступник услышал о святом, то заключил его в темницу и приказал его обезглавить.
Считается, что в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.
В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям.
Что нельзя делать 23 июня:
Народные приметы:
Ранее "Телеграф" писал, что с 23 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода.