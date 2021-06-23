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Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

23 июня в народе отмечают день Тимофея, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. Православная церковь 23 июня вспоминает священномученика с именем Тимофей.

Тимофей Прусский жил в IV веке. Он был епископом города Пруссы. За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой. Когда император Юлиан Отступник услышал о святом, то заключил его в темницу и приказал его обезглавить. 

Считается, что в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.

В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. 

Что нельзя делать 23 июня: 

  • Не стоит покидать свой дом, чтобы случайно не навлечь на себя беду.
  • Не стоит сегодня грустить, злиться и жадничать.
  • Не рекомендуется заглядывать в чужие окна и смотреть в чужие зеркала.
  • Не следует в эту среду прибегать к хирургическим вмешательствам.
  • Девушкам не стоит посещать застолья 23 июня.
  • Нельзя выполнять опасную работу.

Народные приметы:

  • Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град.
  • День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья.
  • Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.
  • На листьях ивы капельки липкого сока появились – к ненастью.
  • Пауков не видно – к перемене погоды.
  • Домашние птицы себя ощипывают – к дождю.
  • Курица машет хвостом – к осадкам.
  • Вороны нахохлились – к непогоде.

 Ранее "Телеграф" писал, что с 23 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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