Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты

23 июня в народе отмечают день Тимофея, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. Православная церковь 23 июня вспоминает священномученика с именем Тимофей.

Тимофей Прусский жил в IV веке. Он был епископом города Пруссы. За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой. Когда император Юлиан Отступник услышал о святом, то заключил его в темницу и приказал его обезглавить.

Считается, что в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.

В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям.

Что нельзя делать 23 июня:

Не стоит покидать свой дом, чтобы случайно не навлечь на себя беду.

Не стоит сегодня грустить, злиться и жадничать.

Не рекомендуется заглядывать в чужие окна и смотреть в чужие зеркала.

Не следует в эту среду прибегать к хирургическим вмешательствам.

Девушкам не стоит посещать застолья 23 июня.

Нельзя выполнять опасную работу.

Народные приметы:

Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град.

День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья.

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

На листьях ивы капельки липкого сока появились – к ненастью.

Пауков не видно – к перемене погоды.

Домашние птицы себя ощипывают – к дождю.

Курица машет хвостом – к осадкам.

Вороны нахохлились – к непогоде.

Ранее "Телеграф" писал, что с 23 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода.