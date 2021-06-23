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По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах
По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах

По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах

По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах
08:00 Сегодня Телеграф

Условия в поезде Ужгород-Лисичанск в "люксовом" вагоне совсем не соответствуют цене за билет. Об этом в своем Facebook рассказала волонтер Юлия Красильникова, которая пожаловалась на отсутствие электричества, а также на невыносимую жару в купе.

Девушка рассказала, что билет на поезд в "люкс" Киев-Тростянец стоит 717,09 гривен.

При этом там не работает кондиционер, хотя по мнению проводницы, "он просто так работает". Из-за чего в чего средняя температура на уровне +31 градуса и также отсутствует электричество и только одна розетка работает.

В свою очередь данная история была замечена работниками УЗ, которые попросили Красильникову сообщить им подробности поездки для устранения проблем.

В ответ украинка сообщила, что плачевная ситуация с состоянием вагонов присутствует и в остальных вагонах поезда.

Также к ней подключилась и другая пользователь сети, которая отметила плохое состояние вагонов и туалетов.

На это в УЗ также попросили уточнить информацию о поезде и другие подробности поездки.

 скрин

Оказалось, что похожие проблемы с несоблюдением температурного режима присутствуют во многих поездах, о чем охотно сообщают в комментариях под постом пассажиры.

"Я сейчас еду в "Интерсити", в котором сломался кондиционер, тоже некое удовольствие (", — сообщила пользовательница Алена.

"Сейчас еду в течение Рахов-Киев, также похожая проблема", — отметил пользователь сети Игорь. На что получил ответ УЗ с просьбой предоставить более детальную информацию.

"По всему вагону из-за температуры температуру ходят почти голые люди", — подчеркнул мужчина и также поделился фото.

коменты

Напомним, пассажиров поезда "Мариуполь-Львов" на днях постигла другая проблема - их вагон во время поездки залило водой с потолка.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Поезд, Укрзилизныця.
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