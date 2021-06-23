В Украине растет число областей, не соответствующих "зеленой зоне": где ухудшилась ситуация

В Украине уже пять регионов, показатели которых не отвечают критериям "зеленой" зоны.

Об этом сообщалось в отчете МОЗ на 23 июня.

Основной причиной данного несоответствия считается низкий уровень тестирования.

Речь идет о Киевщине (287), Кировоградщине (297) и Черкащине (291). Для соответствия "зеленой" зоне нужно, чтобы было не более 300 тестов на 100 тысяч населения.

В то же время в нескольких регионах не входит в норму коэффициент обнаружения новых случаев. Норма установлена на уровне менее 4%, тогда как на Киевщине этот показатель составил 4,7%, на Сумщине - 4,8%, а в Черкасской области 5,1%.

В столице также превысили уровень заболеваемости - 85 на 100 тысяч населения, в то время как норма равна 75.

Напомним, что в украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 835 людей COVID-19.