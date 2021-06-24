Какой праздник 24 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. А в народном календаре день называют – Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. Считалось, что сегодня все растения отравлены нечистой силой.
Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он проповедовал в городах Малой Азии, также ездил в Индию и Армению. По приказу языческих жрецов святой был схвачен и распят вниз головой. А после содрали с него кожу и обезглавили.
Апостол от семидесяти Варнава - жил в I веке на острове Кипр. Еще в юности его отправили в Иерусалим на обучение, а после отправился на родину, где начал проповедовать. Однако его и его проповеди там не приняли, и побили камнями иудеи.
Крестьяне считали, что в этот день разгул всяких тварей приходится на полдень, и поэтому траву в этот день не косили и не рвали.
Также к этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником".
Что нельзя делать:
Народные приметы:
Ранее, "Телеграф" писал, что пить и есть, какую одежду лучше носить в столь жаркую погоду.