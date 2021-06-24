Какой праздник 24 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. А в народном календаре день называют – Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. Считалось, что сегодня все растения отравлены нечистой силой.

Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он проповедовал в городах Малой Азии, также ездил в Индию и Армению. По приказу языческих жрецов святой был схвачен и распят вниз головой. А после содрали с него кожу и обезглавили.

Апостол от семидесяти Варнава - жил в I веке на острове Кипр. Еще в юности его отправили в Иерусалим на обучение, а после отправился на родину, где начал проповедовать. Однако его и его проповеди там не приняли, и побили камнями иудеи.

Крестьяне считали, что в этот день разгул всяких тварей приходится на полдень, и поэтому траву в этот день не косили и не рвали.

Также к этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником".

Что нельзя делать:

Запрещено ссориться, выяснять отношения и принимать судьбоносные решения.

Не рекомендуется 24 июня также менять свою внешность и вообще совершать какие-либо бьюти-манипуляции.

Нельзя в этот день планировать что-то или говорить о своих мечтах вслух.

Сегодня нельзя есть овощи и фрукты.

В Варфоломеев день не стоит хранить мелочь в карманах.

Народные приметы:

Теплые июньские ночи обещают богатый урожай плодов.

Туман стелется по воде – будет много грибов.

С самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного – к ненастью.

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде – к осадкам.

С утра бледное солнце – к вечеру дождь пойдет.

Голубей в солнечный день почти не видно – погода испортится.

Если во время дождя солнце выглянуло – скоро прояснится.

Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям – к дождю.Во время грозы долго слышны раскаты грома – к затяжному ненастью.

Ранее, "Телеграф" писал, что пить и есть, какую одежду лучше носить в столь жаркую погоду.