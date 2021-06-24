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Какой праздник 24 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 24 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. А в народном календаре день называют – Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. Считалось, что сегодня все растения отравлены нечистой силой. 

Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он проповедовал в городах Малой Азии, также ездил в Индию и Армению. По приказу языческих жрецов святой был схвачен и распят вниз головой. А после содрали с него кожу и обезглавили.

Апостол от семидесяти Варнава - жил в I веке на острове Кипр. Еще в юности его отправили в Иерусалим на обучение, а после отправился на родину, где начал проповедовать. Однако его и его проповеди там не приняли, и побили камнями иудеи.

Крестьяне считали, что в этот день разгул всяких тварей приходится на полдень, и поэтому траву в этот день не косили и не рвали. 

Также к этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником".

Что нельзя делать:

  • Запрещено ссориться, выяснять отношения и принимать судьбоносные решения.
  • Не рекомендуется 24 июня также менять свою внешность и вообще совершать какие-либо бьюти-манипуляции.
  • Нельзя в этот день планировать что-то или говорить о своих мечтах вслух.
  • Сегодня нельзя есть овощи и фрукты.
  • В Варфоломеев день не стоит хранить мелочь в карманах.

Народные приметы:

  • Теплые июньские ночи обещают богатый урожай плодов.
  • Туман стелется по воде – будет много грибов.
  • С самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного – к ненастью.
  • Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде – к осадкам.
  • С утра бледное солнце – к вечеру дождь пойдет.
  • Голубей в солнечный день почти не видно – погода испортится.
  • Если во время дождя солнце выглянуло – скоро прояснится.
  • Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям – к дождю.Во время грозы долго слышны раскаты грома – к затяжному ненастью.

 Ранее, "Телеграф" писал, что пить и есть, какую одежду лучше носить в столь жаркую погоду.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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