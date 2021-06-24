Сразу после провокации России в Черном море: украинцев подготовили на случай войны

В Украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности представили брошюру на случай "чрезвычайной опасности или войны".
Об этом 24 июня сообщили в Фейсбуке Минкульта.
Так, брошюра включает в себя разработанные практические советы, которые учитывают опыт Украины и иностранных государств и включают рекомендации по информационной безопасности.
"Недавняя эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям", — написали в Фейсбуке министерства.
За образец для создания рекомендаций взяли шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но при этом содержит практические советы.
Сообщается, что брошюра будет распространяться онлайн и в печатном виде.
Стоит заметить, что буквально перед этим самолет РФ Су-24М открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender.