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Инцидент со стрельбой у берегов Крыма: россияне показали видео проплыва британского эсминца

Инцидент со стрельбой у берегов Крыма: россияне показали видео проплыва британского эсминца
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф

В среду, 23 июня, Минобороны РФ показало кадры пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем Defender, снятые перед предупредительным бомбометанием.

Соответствующее видео публикует "RT на русском".

Российские военные продолжают утверждать, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании якобы нарушил госграницу России. После этого российский самолет Су-24М открыл предупредительный огонь.

Минобороны России назвало действия эсминца грубым нарушением конвенции ООН. После инцидента британскому военному атташе вручили ноту.

В то же время россиян никак не трогает тот факт, что мыс по всем международным договоренностям принадлежит Украине и никто крымский полуостров в мировом сообществе не считает российским, а лишь незаконно присвоенным.

Как сообщал "Телеграф", ранее Британия заявила, что такого инцидента не было. Ее эсминец осуществлял "мирный проход водами Украины".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

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Крым, Видео, Defender, Аннексия Крыма.
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