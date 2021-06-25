Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского. В народе этот день часто называли Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов. По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару.
Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе и был воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами в 667 году Пётр был взят в плен и заточен в крепости г. Самары. Находясь в темнице, он стал соблюдать строгий пост, усердно молиться и просить заступничества перед Господом у Николая Чудотворца.
После освобождения Петр отправился в Рим, чтобы принять постриг у гробницы апостола Петра. После отправился на восток, где 53 года он провел в пустынных местах Святой Горы Афон. Скончался преподобный Петр в 734 году.
В народном сознании этот день, а не 22 июня, считался самым длинным в году. 25 июня люди обращались к солнцу с просьбами не палить урожай жарой и зноем и помочь земле.
В былые времена было принято сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (гречку).
В этот день обязательно ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда, в первую очередь уху. Также, можно было купаться в водоемах и не бояться злых духов.
Что нельзя делать:
Народные приметы:
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