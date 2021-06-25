Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского. В народе этот день часто называли Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов. По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару.

Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе и был воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами в 667 году Пётр был взят в плен и заточен в крепости г. Самары. Находясь в темнице, он стал соблюдать строгий пост, усердно молиться и просить заступничества перед Господом у Николая Чудотворца.

После освобождения Петр отправился в Рим, чтобы принять постриг у гробницы апостола Петра. После отправился на восток, где 53 года он провел в пустынных местах Святой Горы Афон. Скончался преподобный Петр в 734 году.

В народном сознании этот день, а не 22 июня, считался самым длинным в году. 25 июня люди обращались к солнцу с просьбами не палить урожай жарой и зноем и помочь земле.

В былые времена было принято сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (гречку).

В этот день обязательно ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда, в первую очередь уху. Также, можно было купаться в водоемах и не бояться злых духов.

Что нельзя делать:

Не рекомендуется 25 июня надевать темную одежду, чтобы не обидеть солнце.

Не следует ложиться спать до заката.

Чтобы ребенок не вырос слишком доверчивым, будущая мать не должна никому разрешать 25 июня прикасаться к своему животу, гладить его или слушать шевеление малыша.

Дети в этот день должны спать только на своих подушках или совсем без них.

Народные приметы:

Солнечно в Петров день – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода.

Ясный Млечный путь – к солнечному дню.

Ласточки и стрижи высоко летают – к вёдру, низко – к дождю.

Цапли на сухих возвышенностях собираются – к ненастью.

Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град.

В садах много белок появилось – к дождливому году.

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