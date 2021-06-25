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Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского. В народе этот день часто называли Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов.  По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару.

Петр Афонский жил в VII веке в Константинополе и был воеводой в императорских войсках.  Во время войны с сирийцами в 667 году Пётр был взят в плен и заточен в крепости г. Самары. Находясь в темнице, он стал соблюдать строгий пост, усердно молиться и просить заступничества перед Господом у Николая Чудотворца. 

После освобождения Петр отправился в Рим, чтобы принять постриг у гробницы апостола Петра. После отправился на восток, где 53 года он провел в пустынных местах Святой Горы Афон. Скончался преподобный Петр в 734 году.

В народном сознании этот день, а не 22 июня, считался самым длинным в году.  25 июня люди обращались к солнцу с просьбами не палить урожай жарой и зноем и помочь земле. 

В былые времена было принято сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (гречку).

В этот день обязательно ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда, в первую очередь уху. Также, можно было купаться в водоемах и не бояться злых духов.

Что нельзя делать:

  • Не рекомендуется 25 июня надевать темную одежду, чтобы не обидеть солнце.
  • Не следует ложиться спать до заката.
  • Чтобы ребенок не вырос слишком доверчивым, будущая мать не должна никому разрешать 25 июня прикасаться к своему животу, гладить его или слушать шевеление малыша.  
  • Дети в этот день должны спать только на своих подушках или совсем без них.

Народные приметы:

  • Солнечно в Петров день – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.
  • К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода.
  • Ясный Млечный путь – к солнечному дню.
  • Ласточки и стрижи высоко летают – к вёдру, низко – к дождю.
  • Цапли на сухих возвышенностях собираются – к ненастью.
  • Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град.
  • В садах много белок появилось – к дождливому году.

 Ранее, "Телеграф" писал, что пить и есть, какую одежду лучше носить в столь жаркую погоду.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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