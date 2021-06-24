"Нет ни**я, нет прав, ничего нет...": переехавший в Днепр из ОРДО блогер обругал Украину (видео)

Очередной блогер попал в скандал из-за свои высказываний: 22-летний Антон Громов, приехавший в Днепр с оккупированной части Донецкой области, в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал эмоциональное видео, где обругал Украину.

Скандальное сторис он подписал фразой "Мой новый план". Пламенную "речь" юноши фактически через слово сопровождала брань:

"Нет ни**я, нет прав, ничего нет. Что в итоге, бл**ь? Я, бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с**а, квартиру нормальную себе и буду бл**ь сидеть здесь, бл**ь. Е*ану пару запусков", – крайне эмоционально высказался Громов.

(Осторожно, видеол содержит много нецензурной лексики):

Вместе с тем, спустя непродолжительное время Громов записал еще одно видео, на этот раз с пояснениями и извинениями. В частности, он извинился за бранные слова в адрес Украины, а также пояснил, что был на эмоциях из-за того, что его друга-россиянина не впустили на территорию Украины.

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