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Попавшая в языковой скандал студентка из Харькова попала в больницу

Попавшая в языковой скандал студентка из Харькова попала в больницу
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф скриншот

Студентка Маргарита Мальцева из Харькова, которая в нецензурной форме грубо высказалась об украинском языке из-за того, что она должна писать курсовую работу на государственном языке, попала в больницу из-за нервов.

Об этом в среду, 23 июня, пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо" со ссылкой на саму девушку.

После того, как ее высказывания стали достоянием общественности и широко разошлись по сети, на нее навалилась волна хейта, а работодатель угрожал уволить.

"Я перенервничала в пятницу и в субботу попала в больницу. Сейчас на больничном, нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже легче, сегодня без капельниц", - рассказала она.

Отмечается, что после публикации скандального видео ей якобы угрожали увольнением: "Все приостановлено. На работе говорят, что директор якобы мне предлагал, мол, он меня уволит, я 20 дней посижу дома, а потом он меня обратно возьмет. Такого не было".

Как сообщалось,15 июня жительница Киевской области угодила в скандал после того как крайне негативно высказалась об украинском языке.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

Харьков, Больница, Язык, Оскорбления, Студентка, Маргарита Мальцева, хейт.
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