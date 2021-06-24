Летевший в Батуми самолет SkyUp экстренно вернулся в Киев: пассажиры рассказали о ЧП на борту

В аэропорту Борисполь произошло ЧП с самолетом PQ0421 Киев – Батуми, из-за чего ему пришлось вернуться в место своего отправления.

Об этом сообщает SkyUp Airlines в Facebook.

"Самолет, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в международный аэропорт Борисполь. Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме", - рассказали в авиакомпании.

Там также уточнили, что все пассажиры на данный момент находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины инцидента выясняют технические специалисты.

Пассажиры самолета, оказавшиеся на борту в момент ЧП, рассказали, что взлетел самолет по плану, но уже через 15 минут перед своими лицами увидели кислородные маски.

"Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации самолета", - поделилась одна из пассажирок.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 июня, самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал видео в аэропорту.