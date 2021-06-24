Возвращение самолета SkyUp в "Борисполь": очевидец рассказал о "жести" в момент ЧП и показал видео

Появились новые детали ЧП с самолетом SkyUp "Киев – Батуми", которому пришлось вернуться в аэропорт вылета – "Борисполь".

Соответствующее видео из самолета в момент ЧП опубликовал пассажир самолета.

"Прекратила работать система кондиционирования воздуха. По салону распространился сильный запах гари. Пахло горелой изоляцией, - рассказал Виталий Редько. - Это была жесть".

На кадрах видно, что всех пассажиров стюардессы попросили надеть кислородные маски.

При этом после благополучного приземления некоторые пассажиры отказались лететь в Батуми другим самолетом, предложенным компанией SkyUp.

"Мы с женой от повторного полета отказались, потому что вызывает сомнение техническое состояние самолетов SkyUp. Будем добиваться возврата денег за билеты", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 июня, самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал видео в аэропорту.