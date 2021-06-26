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Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 26 июня, почитается память мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской).

Акилина родилась в 281 году в финикийском городе Библосе в семье набожных христиан. В 12-летнем возрасте на девочку-христианку донесли правителю области Волусиану. Тот сначала уговорами, а затем угрозами пытался заставить Акилину отречься от веры. За отказ она была казнена.

Гречишницей Акилину прозвали потому, что в эту пору было принято сеять гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали "или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин". Эта культура считалась прихотливой, поэтому на Руси старались соблюдать сроки посева и не пытались предугадать урожай.

В старину 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею нищих.

Народные приметы 26 июня

  • Много насекомых - будет теплая и ясная погода.

  • Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

  • Родившиеся 26 июня всего в жизни добиваются самостоятельно. Они любят рано вставать и отличаются назойливостью. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 26 июня

  • В лес 26 июня ходить не стоит - комары искусают.

  • Нельзя на Акулину работать - иначе гречка не уродится.

  • Молоко в этот день считается вредным для здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, что на выходных в Украину придут дожди и грозы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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