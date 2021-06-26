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Когда День молодежи в 2021 году и как его празднуют в Украине

Когда День молодежи в 2021 году и как его празднуют в Украине
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф

Ежегодно, в последнее воскресенье июня отмечается праздник энергии, молодости и задора - День молодежи. В 2021 году этот праздник припадает на 27 июня. "Виновниками" торжества являются люди в возрасте 15–29 лет.

Праздник День молодежи был учрежден в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. Также отметим, что 12 августа отмечается Международный день молодежи.

День молодежи - это не только праздник молодости, но и отличный повод напомнить и привлечь внимание к актуальным проблемам молодых людей. 

В этот день часто устраиваются различные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия: концерты, фестивали, квесты. Многие молодые люди просто выбираются куда-то, чтобы отметить праздник в кругу друзей. 

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Днем молодежи на русском и украинском языке, которыми можно поздравить молодежь с их днем:

Также, напомним, что 28 июня в Украине отмечается День Конституции. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравление, Картинки, Открытки, День молодежи.
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