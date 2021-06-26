Жара, грозы и дожди: в каких регионах похолодает в ближайшие дни

В Украине ближайшие сутки сохранится жаркая погода, в западных областях – холодный атмосферный фронт и понижение температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 27 июня, во всех регионах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Местами град и шквалы 15-20 м/с.

Без осадков только во Львовской, Закарпатской и Волынской областях. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в западных областях ночью +14...+16°, днем +25...+27°. На севере и центре страны ночью +18...+20°, днем +26...+28°.

На востоке Украины ночью +18...+20°, днем до 32°. На юге и в Крыму ночью +18...+20°, днем +26...+28°.

В столице 27 июля днем кратковременный дождь, гроза, возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+20°, днем +26...+28°.

В начале следующей рабочей недели на Правобережье, днём в большинстве областей кратковременные дожди, грозы. Днем в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

28 июня на День Конституции на западе Украины без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. В северных и центральных регионах ночью +15...+17°, днем +27...+29°.

На востоке и юге температура воздуха ночью +18...+20°, днем до +31°.

Прогноз погоды на 28 июня, фото: meteo.gov.ua

Температура воды в Черном и Азовском морях 26 июня составила +20...+26°, в Днепре в пределах Киева +24°.

Отметим, что 26 июня на западные и северные области страны обрушилась буря. Сильные ливни с градом прошли во Львовской и Ровенской областях. Ураганный ветер валил деревья и обрывал линии электропередач. Из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без света, полтора десятка поездов задержались в пути, травмированы несколько человек.