Черняк рассказал о неприятном сервисе в ресторане, а в ответ получил лаконичный "подкол" от Корогодского

Бизнесмен Евгений Черняк выказал свое неудовольствие тем, что пришел в ресторан, где все свободные столики были забронированы, а администратор заведения слишком долго созванивалась с клиентами, чтобы узнать, есть ли возможность предоставить ему столик.
Историю своего посещения ресторана Черняк описал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 26 июня:
"Добрый день.
У меня встреча.
Здравствуйте, вы стол заказывали?
На какое имя?
Нет, не заказывал.
Вижу у вас 50% столов свободны .
Уткнувшись в бумажный план ресторана:
Они заказаны и придут люди.
Мы не долго, часа нам хватит.
Сейчас, минуту, морщит лоб, начинает звонить по телефону..
Девушка- это стол в ресторане, не запуск ракеты в Космос, быстрее пожалуйста.
Кивает головой, занята выяснениями по бронировкам.
До свидания, переместимся в другое место, я всегда раньше на встречи прихожу, время есть сменить локацию.
Ухожу.
За мной бежит официант, Евгений, не уходите, ждём вас.
Хорошо, возвращаюсь, переговоры закончил, нас трое, а половину столов так и не заняли.
Выхожу, девушка, столы пустые, вы так долго разбирались, может прочитаете что такое сервис?
Я всё про сервис знаю.
Включается внутренний педагог, если всё знаете, кто вам зарплату платит знаете?
Ну точно не вы, а мой , внимание, шеф (именно ШЕФ).
Да, тяжело будет вам в ресторанном бизнесе.
И вообще, в любом другом бизнесе.
Кивнула головой. Молча.
Девушку эту уволят, если ничего не поймёт.
Уволят посетители ресторана, потому, что в любом бизнесе есть один ШЕФ- это потребитель.
И он принимает решение, кого уволить, а кого премировать.
Может и ШЕФа вместе с ней уволить.
И ресторан закрыть, а может открыть ещё пять этой сети, если ему, потребителю, понравится.
Я сказал ребятам, что пост напишу, но не буду превращать Фейсбук в жалобную книгу и тегать ресторан.
Прочитают, поймут.
А не поймут, значит скоро увольнение от клиента.
Причём, еда может быть идеальной, повар молодец, официант супер, котррый вернул меня назад и со мной чек и свои чаевые, собственник успешный, а одна короткая история, на входе, может разрушить всё.
Стая летит со скоростью самой медленной птицы.
Как и в любом бизнесе".
Большинство читателей его страницы поддержали автора, хотя некоторые и отмечали, что администратор заведения выполняла свои должностные обязанности и хорошо, что смогла найти возможность усадить посетителя за забронированный другими клиентами столик.
Спустя примерно час киевский бизнесмен, совладелец фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ "Dream Town" Гарик Корогодский опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, котором описал свой подход к посещению заведений:
"НИКОГДА НЕ УЧУ ПЕРСОНАЛ В ЗАВЕДЕНИИ
Не спорю, не получаю то, что мне положено и так.
Это не поза – вам подтвердят мои слова во всех заведениях города.
Улыбка и любовь.
И мне отвечают.
Могут отдать ваш стол, иногда даже спиздить на кухне заказанное вами блюдо.
Ни вы, ни я об этом не узнаете – просто вам покажется, что сервис плохой, а мне – что хороший.
И делают это не за чаевые – но и не вместо их.
Делают это из любви.
Поэтому и нет у меня для вас поучительных историй.
Извините."
В комментариях пользователи интересовались, не является ли этот пост ответом на пост Черняка, на что Корогодский ответил, что просто описал другой путь общения с персоналом заведений.
Как сообщалось, ранее Черняк прокомментировал ситуацию с голосовой социальной сетью Clubhouse, которая имела шанс стать идеальной площадкой для виртуализации форумов, сесинаров и публичных лекций, а в итоге стала "нишевым интерактивным радио".