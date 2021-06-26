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Черняк рассказал о неприятном сервисе в ресторане, а в ответ получил лаконичный "подкол" от Корогодского

Черняк рассказал о неприятном сервисе в ресторане, а в ответ получил лаконичный "подкол" от Корогодского
15:13 Сегодня Телеграф

Бизнесмен Евгений Черняк выказал свое неудовольствие тем, что пришел в ресторан, где все свободные столики были забронированы, а администратор заведения слишком долго созванивалась с клиентами, чтобы узнать, есть ли возможность предоставить ему столик.

Историю своего посещения ресторана Черняк описал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 26 июня:

"Добрый день.

У меня встреча.

Здравствуйте, вы стол заказывали?

На какое имя?

Нет, не заказывал.

Вижу у вас 50% столов свободны .

Уткнувшись в бумажный план ресторана:

Они заказаны и придут люди.

Мы не долго, часа нам хватит.

Сейчас, минуту, морщит лоб, начинает звонить по телефону..

Девушка- это стол в ресторане, не запуск ракеты в Космос, быстрее пожалуйста.

Кивает головой, занята выяснениями по бронировкам.

До свидания, переместимся в другое место, я всегда раньше на встречи прихожу, время есть сменить локацию.

Ухожу.

За мной бежит официант, Евгений, не уходите, ждём вас.

Хорошо, возвращаюсь, переговоры закончил, нас трое, а половину столов так и не заняли.

Выхожу, девушка, столы пустые, вы так долго разбирались, может прочитаете что такое сервис?

Я всё про сервис знаю.

Включается внутренний педагог, если всё знаете, кто вам зарплату платит знаете?

Ну точно не вы, а мой , внимание, шеф (именно ШЕФ).

Да, тяжело будет вам в ресторанном бизнесе.

И вообще, в любом другом бизнесе.

Кивнула головой. Молча.

Девушку эту уволят, если ничего не поймёт.

Уволят посетители ресторана, потому, что в любом бизнесе есть один ШЕФ- это потребитель.

И он принимает решение, кого уволить, а кого премировать. 

Может и ШЕФа вместе с ней уволить.

И ресторан закрыть, а может открыть ещё пять этой сети, если ему, потребителю, понравится.

Я сказал ребятам, что пост напишу, но не буду превращать Фейсбук в жалобную книгу и тегать ресторан.

Прочитают, поймут.

А не поймут, значит скоро увольнение от клиента.

Причём, еда может быть идеальной, повар молодец, официант супер, котррый вернул меня назад и со мной чек и свои чаевые, собственник успешный, а одна короткая история, на входе, может разрушить всё.

Стая летит со скоростью самой медленной птицы.

Как и в любом бизнесе".

Большинство читателей его страницы поддержали автора, хотя некоторые и отмечали, что администратор заведения выполняла свои должностные обязанности и хорошо, что смогла найти возможность усадить посетителя за забронированный другими клиентами столик.

Спустя примерно час киевский бизнесмен, совладелец фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ "Dream Town" Гарик Корогодский опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, котором описал свой подход к посещению заведений:

"НИКОГДА НЕ УЧУ ПЕРСОНАЛ В ЗАВЕДЕНИИ

Не спорю, не получаю то, что мне положено и так.

Это не поза – вам подтвердят мои слова во всех заведениях города.

Улыбка и любовь.

И мне отвечают.

Могут отдать ваш стол, иногда даже спиздить на кухне заказанное вами  блюдо.

Ни вы, ни я об этом не узнаете – просто вам покажется, что сервис плохой, а мне – что хороший.

И делают это не за чаевые – но и не вместо их.

Делают это из любви.

Поэтому и нет у меня для вас поучительных историй.

Извините."

В комментариях пользователи интересовались, не является ли этот пост ответом на пост Черняка, на что Корогодский ответил, что просто описал другой путь общения с персоналом заведений.

Корогодский_ФБ_ответ

Как сообщалось, ранее Черняк прокомментировал ситуацию с голосовой социальной сетью Clubhouse, которая имела шанс стать идеальной площадкой для виртуализации форумов, сесинаров и публичных лекций, а в итоге стала "нишевым интерактивным радио".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Ресторан, Сервис, Евгений Черняк, Гарик Корогодский.
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