Бездарно слили шанс на миллиард: почему провалился ClubHouse

Нашумевшая ранее голосовая социальная сеть Clubhouse, имея все предпосылки и благоприятную коньюктуру, в итоге из-за ряда причин так и не стала идеальной площадкой для виртуализации форумов, сесинаров и публичных лекций, став по факту "нишевым интерактивным радио".
Такое мнение выразил бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк на своей странице в соцсети Facebook.
"Печальная история ClubHouse:
В итоге, пишет Черняк, "самое яркое событие социальных сетей по факту стало нишевым интерактивным радио", а возможность разорвать рынок новым форматом упущена.
При этом бизнесмен отмечает, что миллиард долларов США "Клаб Хаус успел оцениться", а это означает, что на рынке "полно денег".
"Любая идея, доведённая до технологического совершенства, мгновенно станет мультимиллиардной компанией", - уверен он.
"Это была идеальная площадка, что бы виртуализировать форумы, сесинары и публичные лекции профессоров топовых мировых университетов", - резюмирует бизнесмен, добавляя, что эта идея буквально витает в воздухе, и кто-то её в итоге реализует.
Как сообщалось, социальная сеть Clubhouse была запущена в апреле 2020 года двумя выпускниками Стэнфорда и бывшими разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом. Она состоит из "комнат" и "клубов" по интересам, взаимодействовать в которых можно исключительно голосом и лишь в режиме реального времени – записывать разговоры запрещено.
Своей популярностью Clubhouse во многом обязан создателю Tesla Илону Маску и основателю Facebook Марку Цукербергу, которые решили присоединиться к ней и тем самым подали пример многим другим знаменитостям.