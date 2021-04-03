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Бездарно слили шанс на миллиард: почему провалился ClubHouse

Бездарно слили шанс на миллиард: почему провалился ClubHouse
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф

Нашумевшая ранее голосовая социальная сеть Clubhouse, имея все предпосылки и благоприятную коньюктуру, в итоге из-за ряда причин так и не стала идеальной площадкой для виртуализации форумов, сесинаров и публичных лекций, став по факту "нишевым интерактивным радио".

Такое мнение выразил бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк на своей странице в соцсети Facebook.

"Печальная история ClubHouse:

  • 1. Такой шанс бывает один на миллиард.
  • 2. Шанс бездарно слит.
  • 3. Не сделали версию для Андроида. Снобистский подход, что это система для бедных. А ClubHouse элитарный клуб.
  • 4. Нет возможности писать и получать сообщения в директ. Значит это не в полной мере социальная сеть.
  • 5. Нет модерации контента. Всего 12 разработчиков, по слухам, не успевали даже с техническими вопросами.
  • 6. Не предусмотрели возможность инвайта для приоритетных спикеров. Следить появлением Тинькова, например, сложно, а слушать его хочется. Проверять каждый день тяжело. Важно было уведомление, когда и где можно было послушать.
  • 7. Не было возможности прослушать контентное содержание комнат. А есть мысли, которые хотелось сохранить, даже в аудио формате.

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В итоге, пишет Черняк, "самое яркое событие социальных сетей по факту стало нишевым интерактивным радио", а возможность разорвать рынок новым форматом упущена.

При этом бизнесмен отмечает, что миллиард долларов США "Клаб Хаус успел оцениться", а это означает, что на рынке "полно денег".

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"Любая идея, доведённая до технологического совершенства, мгновенно станет мультимиллиардной компанией", - уверен он.

"Это была идеальная площадка, что бы виртуализировать форумы, сесинары и публичные лекции профессоров топовых мировых университетов", - резюмирует бизнесмен, добавляя, что эта идея буквально витает в воздухе, и кто-то её в итоге реализует.

Как сообщалось, социальная сеть Clubhouse была запущена в апреле 2020 года двумя выпускниками Стэнфорда и бывшими разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом. Она состоит из "комнат" и "клубов" по интересам, взаимодействовать в которых можно исключительно голосом и лишь в режиме реального времени – записывать разговоры запрещено.

Своей популярностью Clubhouse во многом обязан создателю Tesla Илону Маску и основателю Facebook Марку Цукербергу, которые решили присоединиться к ней и тем самым подали пример многим другим знаменитостям.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 191

Все по теме:

Провал, Недостатки, Соцсеть, Евгений Черняк, ClubHouse.
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