Clubhouse ждут революционные изменения

Голосовая социальная сеть Clubhouse, которая существует уже больше года, но поддерживается только операционной системой iOS, вскоре получит версию и для Android. Помимо этого разработчики планируют ряд других новшеств и изменений.

Об этом пишет интернет-издание "PINGVIN.PRO".

"Еще в январе команда говорила, что начнет работу над приложением, но только сейчас они назвали определенные рамки для запуска - до конца весны или летом 2021 года", - говорится в заметке.

Также Clubhouse планирует внести несколько изменений, в том числе доработать ленту активности, инструменты, которые позволят пользователям больше контролировать свои push-уведомления, и запустить дополнительные функции персонализации, например отображение пользователям персонализированного списка предлагаемых комнат, которые появляются на экране при первом запуске программы.

"Вместе с тем, рассматривают вопрос отказа от приглашений, по которым многие пользователи не могут завершить регистрацию и присоединиться к приложениям", - говорится в заметке.

Clubhouse представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.