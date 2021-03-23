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Clubhouse ждут революционные изменения

Clubhouse ждут революционные изменения
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф

Голосовая социальная сеть Clubhouse, которая существует уже больше года, но поддерживается только операционной системой iOS, вскоре получит версию и для Android. Помимо этого разработчики планируют ряд других новшеств и изменений.

Об этом пишет интернет-издание "PINGVIN.PRO".

"Еще в январе команда говорила, что начнет работу над приложением, но только сейчас они назвали определенные рамки для запуска - до конца весны или летом 2021 года", - говорится в заметке.

В сети появился Clubhouse для Android, но есть нюанс

Также Clubhouse планирует внести несколько изменений, в том числе доработать ленту активности, инструменты, которые позволят пользователям больше контролировать свои push-уведомления, и запустить дополнительные функции персонализации, например отображение пользователям персонализированного списка предлагаемых комнат, которые появляются на экране при первом запуске программы.

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"Вместе с тем, рассматривают вопрос отказа от приглашений, по которым многие пользователи не могут завершить регистрацию и присоединиться к приложениям", - говорится в заметке.

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Clubhouse представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 132

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Разработка, Android, Приложение, Соцсеть, Сроки, ClubHouse.
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