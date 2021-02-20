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В сети появился Clubhouse для Android, но есть нюанс

В сети появился Clubhouse для Android, но есть нюанс
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф

Создатель и бывший разработчик приложения российской соцсети "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub Android-версию стремительно набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

Об этом сообщается в субботу, 20 февраля, на платформе "vc.ru".

"Пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). А разработчики могут импортировать проект в Android Studio и нажать "запустить", - говорится в заметке.

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Клюшников рассказал, что разработал проект за полтора дня, большая часть работы – интерфейс и логика вокруг SDK Agora – голосовой инфраструктуры, которую использует Clubhouse.

"В нём задействованы API Clubhouse, добытые реверс-инжинирингом для создания другого неофициального Clubhouse-проекта — clubhouse-py, написанном на Python", - говорится в сообщении.

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В приложении работают основные функции: можно присоединяться к комнатам, общаться, "поднимать руку", просматривать профили людей и подписываться на них. Уведомлений, а также функции создания и модерации комнат нет.

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"Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Его разработка — это "концепт и временная мера", прежде чем Clubhouse выпустит своё Android-приложение", - подчеркивается в заметке.

Clubhouse представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Android, Приложение, Установка, Работает, ClubHouse.
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