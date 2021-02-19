Россиянин открыл бизнес на желающих посидеть в ClubHouse и успешно на нем зарабатывает

Популярная социальная сеть Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение, продолжает стремительно набирать обороты во всем мире. Особенно новая платформа для общения пользуется спросом в России.

Пользуются сервисом "избранные", так как, чтобы зарегистрироваться в соцсети, кто-то должен прислать человека приглашение. По другому в соцсеть не попасть.

Поэтому многие на сервисе уже построили "нехилый" бизнес. Инвайтами в Clubhouse уже торгуют на сайтах объявлений и крупных торговых площадках.

Так, москвич решил подзаработать, сдавая в аренду на вечер iPhone с ClubHouse.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, житель Москвы Эдуард Лебедев записал видео, где рассказывает о своем успешном бизнесе и о том, что сдает в аренду iPhone с ClubHouse. За один вечер проката мужчина просит 10 000 рублей.

"Заботливый инфобизнесмэн Эдуард Лебедев хочет поделиться заветными проходками в новую соцсеть. Не бесплатно, конечно: за вечер прослушивания споров между биониклами и легочеловечками мужчина просит 10 000 русских денег. В услугу входит последняя модель яблочка и три инвайта для друзей.

Эдик говорит, что бизнес процветает. Да так, что скоро он станет торговаться на бирже, вести переговоры с Samsung, выбросит мусор, полетит в космос, найдёт Атлантиду и раскроет дело Листьева", - комментирует паблик.

Многие знаменитости уже заинтересовались голосовою соцсетью. Среди пользователей Илон Маск, Марк Цукерберг, Опра Уинфри и Джаред Лето.