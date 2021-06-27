Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев

Министерство здравоохранения Украины предложило гражданам страны пройти небольшой тест и узнать свою ожидаемую продолжительность возраста.

Об этом ведомство сообщило в Фейсбук.

"Вы же знали, что на продолжительность нашей жизни влияет целый комплекс факторов? Что мы едим, любим или не любим физические активности, должны или нет хронические заболевания, как часто курим и пьем алкоголь - все это может добавить или отнять несколько лет жизни", - написали в Минздраве.

Там добавили, что имея такие данные, ученые могут сосчитать ожидаемую длительность жизни человека и предложили пройти небольшой тест.

Для того чтобы узнать свою ожидаемую продолжительность жизни, надо пройти на сайт "Калькулятор жизни", который был разработан ЦОЗ при поддержке международных партнеров, и честно ответить на все вопросы.

Впрочем, не всем пользователям сети понравилась эта затея, как и предложенные варианты ответов. А некоторые и вовсе задались вопросом, за чей счет был разработан данный сервис.

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили, что в приложении "Дія" уже в следующем месяце можно будет получить сертификат вакцинации от коронавируса.