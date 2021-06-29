Антициклон Afra прогонит дожди, но не отовсюду: прогноз погоды на 29 июня

29 июня в Украине погода будет солнечной и сухой на западе и юге, в остальных же областях ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, почти по всей территории страны температура будет комфортной, на уровне +24 +29 градусов, в то же время на Закарпатье боле теплее от +28 о +32 градусов.

Антициклон Afra сдвинет дожди с грозами, местами шквалы и град на север, восток и центр страны.

Локальные дожди также ожидаются в Карпатах и в Прикарпатье.

В столице Украины 29 июня будет теплым и сухим, со средней температурой в +26 +28 градусов. Осадки маловероятны.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в стране до конца недели.