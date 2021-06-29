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Антициклон Afra прогонит дожди, но не отовсюду: прогноз погоды на 29 июня

Антициклон Afra прогонит дожди, но не отовсюду: прогноз погоды на 29 июня
05:36 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

29 июня в Украине погода будет солнечной и сухой на западе и юге, в остальных же областях ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, почти по всей территории страны температура будет комфортной, на уровне +24 +29 градусов, в то же время на Закарпатье боле теплее от +28 о +32 градусов.

ветер

Антициклон Afra сдвинет дожди с грозами, местами шквалы и град на север, восток и центр страны.

Локальные дожди также ожидаются в Карпатах и в Прикарпатье.

дожди

В столице Украины 29 июня будет теплым и сухим, со средней температурой в +26 +28 градусов. Осадки маловероятны.

карта

Карта: УГМЦ 

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в стране до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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