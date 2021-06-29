Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Во вторник, 29 июня, почитается память святителя Тихона Амафунтского, который жил во второй половине IV – начале V века в городе Амафунте на острове Кипр.

Святитель Тихон славился своим милосердием. Своими проповедями святитель Тихон многих язычников Кипра обратил в христианство.  Вокруг своего города он уничтожил всех идолов и разрушил капища язычников. 

В старину на Руси в эту дату устраивали толоку — пиршество для тружеников, которые работали на полях не за деньги, а за еду. 

Считалось, что в этот день солнце движется тише, а певчие птицы начинают затихать и прячутся, вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. В эту пору молодое лето сменяется зрелым.

 Что нельзя делать:

  • Нельзя делать 29 июня в день Тихона выпечку из теста.
  • Женщинам не следует ничего сажать и пропалывать.
  • Ни в коем случае нельзя кричать на подчиненных.
  • Не следует в этот день делать предложение руки и сердца и играть свадьбу.
  • Не стоит в этот вторник рвать и дарить цветы.
  • Запрещено 29 июня лениться.
  • Не рекомендуется в этот день спорить.

Народные приметы:

  • Папоротник с самого утра листья сворачивает – следующий день будет солнечный и жаркий.
  • Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы – к дождю.
  • Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.
  • Цветная радуга белеет – ненастье скоро закончится.
  • Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.
  • Млечный путь ясный – к солнечной погоде.
  • Ранняя роса – к ясному дню.
  • Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.
  • На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью.
  • Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.

 Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
04 Стало известно о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП в Турции
05 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь