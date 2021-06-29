Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты

Во вторник, 29 июня, почитается память святителя Тихона Амафунтского, который жил во второй половине IV – начале V века в городе Амафунте на острове Кипр.
Святитель Тихон славился своим милосердием. Своими проповедями святитель Тихон многих язычников Кипра обратил в христианство. Вокруг своего города он уничтожил всех идолов и разрушил капища язычников.
В старину на Руси в эту дату устраивали толоку — пиршество для тружеников, которые работали на полях не за деньги, а за еду.
Считалось, что в этот день солнце движется тише, а певчие птицы начинают затихать и прячутся, вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. В эту пору молодое лето сменяется зрелым.
Что нельзя делать:
- Нельзя делать 29 июня в день Тихона выпечку из теста.
- Женщинам не следует ничего сажать и пропалывать.
- Ни в коем случае нельзя кричать на подчиненных.
- Не следует в этот день делать предложение руки и сердца и играть свадьбу.
- Не стоит в этот вторник рвать и дарить цветы.
- Запрещено 29 июня лениться.
- Не рекомендуется в этот день спорить.
Народные приметы:
- Папоротник с самого утра листья сворачивает – следующий день будет солнечный и жаркий.
- Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы – к дождю.
- Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.
- Цветная радуга белеет – ненастье скоро закончится.
- Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.
- Млечный путь ясный – к солнечной погоде.
- Ранняя роса – к ясному дню.
- Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.
- На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью.
- Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.
Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.