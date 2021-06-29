Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты

Во вторник, 29 июня, почитается память святителя Тихона Амафунтского, который жил во второй половине IV – начале V века в городе Амафунте на острове Кипр.

Святитель Тихон славился своим милосердием. Своими проповедями святитель Тихон многих язычников Кипра обратил в христианство. Вокруг своего города он уничтожил всех идолов и разрушил капища язычников.

В старину на Руси в эту дату устраивали толоку — пиршество для тружеников, которые работали на полях не за деньги, а за еду.

Считалось, что в этот день солнце движется тише, а певчие птицы начинают затихать и прячутся, вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. В эту пору молодое лето сменяется зрелым.

Что нельзя делать:

Нельзя делать 29 июня в день Тихона выпечку из теста.

Женщинам не следует ничего сажать и пропалывать.

Ни в коем случае нельзя кричать на подчиненных.

Не следует в этот день делать предложение руки и сердца и играть свадьбу.

Не стоит в этот вторник рвать и дарить цветы.

Запрещено 29 июня лениться.

Не рекомендуется в этот день спорить.

Народные приметы:

Папоротник с самого утра листья сворачивает – следующий день будет солнечный и жаркий.

Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы – к дождю.

Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.

Цветная радуга белеет – ненастье скоро закончится.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.

Млечный путь ясный – к солнечной погоде.

Ранняя роса – к ясному дню.

Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.

На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью.

Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.