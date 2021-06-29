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Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ждать, как пережить и что нельзя делать в этот период

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ждать, как пережить и что нельзя делать в этот период
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф

Второй месяц лета несет в себе опасность для метеозависимых людей. По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в июле нас ожидают три магнитные бури, две из которых станут серьезным испытанием. 

Что бы Вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на июль 2021 года.

Первая магнитная буря ожидает украинцев уже в начале месяца - в воскресенье 4 июля. Вторая магнитная буря будет 12 и 13 июля 2021 и станет серьезным испытанием для сосудов. Еще одна небольшая вспышка ожидается в конце июля – 29 числа. 

В эти дни может возникать головная боль, мигрень, нарушаться ритмы сердца, скакать давление, шуметь в ушах. 

Чтобы сгладить неприятные симптомы магнитных бурь можно, если готовиться к ним заранее:

  • Рекомендуется за несколько дней до бури отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.

  • Стоит ограничить употребление калорийной пищи.

  • Проводите больше времени на свежем воздухе.

  • Принимайте контрастный душ и не нервничайте.

Ранее "Телеграф" писал, как магнитные бури могут усложнить привычный уклад жизни.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Магнитные бури, Календарь.
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