Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые, согласно житию, были родными братьями. А в народном календаре 30 июня – Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило.

Исмаил, Мануил и Савел родились в семье очень знатного язычника, но при этом их мать была христианкой, и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того чтобы вести переговоры, но их отказ принять участие в языческом празднике сильно рассердил императора. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.

По легенде, 30 июня нечистая сила к избам подходит, пытается смаять, утащить человека. Нечистые духи проявляются в облике призрачного видения и морочат людям головы.

Также, в это время также отмечали День Ярилы. С раннего утра люди в деревнях первым делом отправлялись в церковь, где необходимо было выстоять молебен. А одна из главных традиций этого дня — это варить яйца на костре. Чем больше яиц сваришь — тем больше куры нестись будут.

Что запрещено делать 30 июня:

Не стоит в эту среду давать в долг.

30 июня не следует начинать ничего нового, особенно того, что связано с изменениями в личной жизни.

Запрещается выносить из дома огонь.

Нельзя вечер тридцатого июня проводить в тишине.

Нельзя рвать детям кувшинки и цветы в этот день.

Народные приметы:

Радуга вечером – на хорошую погоду.

Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.

Багровый закат – к ветру или буре.

Ночью гроза – днем будет хорошая погода.

При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) – к ясному и теплому дню.

Отсутствие росы указывает на то, что скоро пойдет дождь.

Частые зарницы – к богатому урожаю.

На поверхности земли появились дождевые черви – к осадкам.

Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.