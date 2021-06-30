Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые, согласно житию, были родными братьями. А в народном календаре 30 июня – Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило.
Исмаил, Мануил и Савел родились в семье очень знатного язычника, но при этом их мать была христианкой, и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того чтобы вести переговоры, но их отказ принять участие в языческом празднике сильно рассердил императора. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.
По легенде, 30 июня нечистая сила к избам подходит, пытается смаять, утащить человека. Нечистые духи проявляются в облике призрачного видения и морочат людям головы.
Также, в это время также отмечали День Ярилы. С раннего утра люди в деревнях первым делом отправлялись в церковь, где необходимо было выстоять молебен. А одна из главных традиций этого дня — это варить яйца на костре. Чем больше яиц сваришь — тем больше куры нестись будут.
Что запрещено делать 30 июня:
Народные приметы:
Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.