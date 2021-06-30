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Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые, согласно житию, были родными братьями.  А в народном календаре 30 июня – Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило. 

Исмаил, Мануил и Савел родились в семье очень знатного язычника, но при этом их мать была христианкой, и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того чтобы вести переговоры, но их отказ принять участие в языческом празднике сильно рассердил императора. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.

По легенде, 30 июня нечистая сила к избам подходит, пытается смаять, утащить человека. Нечистые духи проявляются в облике призрачного видения и морочат людям головы. 

Также, в это время также отмечали День Ярилы. С раннего утра люди в деревнях первым делом отправлялись в церковь, где необходимо было выстоять молебен. А одна из главных традиций этого дня — это варить яйца на костре. Чем больше яиц сваришь — тем больше куры нестись будут. 

Что запрещено делать 30 июня:

  • Не стоит в эту среду давать в долг.
  • 30 июня не следует начинать ничего нового, особенно того, что связано с изменениями в личной жизни.
  • Запрещается выносить из дома огонь.
  • Нельзя вечер тридцатого июня проводить в тишине.
  • Нельзя рвать детям кувшинки и цветы в этот день.

Народные приметы:

  • Радуга вечером – на хорошую погоду.
  • Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.
  • Багровый закат – к ветру или буре.
  • Ночью гроза – днем будет хорошая погода.
  • При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) – к ясному и теплому дню.
  • Отсутствие росы указывает на то, что скоро пойдет дождь.
  • Частые зарницы – к богатому урожаю.
  • На поверхности земли появились дождевые черви – к осадкам.
  • Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.

 Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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