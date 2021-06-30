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Дожди с градом и жара: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 1 июля

Дожди с градом и жара: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 1 июля
23:18 Ср, 30 Июнь 2021 Телеграф

1 июля в Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, на юге и востоке напротив, будет сухо и тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, где днем температура достигнет +29 +33 градусов.

В то же время на западе Украины будет прохладнее всего от +24 до +29 градусов.

В других областях в среднем воздух нагреет до +26 +30 градусов.

тепло

В Киеве 1 июля погода будет дождливой с грозами и местами с градом и сильным ветром. Средняя температура на протяжении дня будет от +17 до +20 градусов.

погода

Карта: УГМЦ на 1 июля

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили прогноз погоды в стране до конца текущей недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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