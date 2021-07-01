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Какой праздник 1 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В народном календаре 1 июля – Ярилин день, день Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Праздник Ярилы смело можно называть Макушкой лета. Согласно поверьям, бог солнца Ярило приносит людям мир, благополучие и хороший урожай. Наши предки совершали разные ритуалы и обряды, чтобы задобрить святого.

Предки считали, что этот день особенный, 1 июля отступают все земные беды. А лекари в этот день занимались сбором трав и лекарственных растений. 

1 июля принято веселиться и радоваться жизни, все плохие мысли улетучиваются, несчастья не происходят, да и нечисть ничего не может сделать вам плохого – в день молодого Ярилы она становится вялой и бессильной. Этот день хорошо проводить на воздухе и загорать.

Что нельзя делать 1 июля:

  • Лучше исключить употребление алкоголя в этот день.
  • Нельзя хвалиться и жаловаться на жизнь.
  • Категорически нельзя заглядывать в пустые норы и дупла.
  • Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе.
  • Не стоит 1 июля совершать необдуманные покупки, особенно крупные.
  • В первый день июля нельзя делать квас.
  • Запрещено 1 июля на кого-то обижаться.

Народные приметы:

  • Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья.
  • Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде.
  • Утром туман – к жаркому дню.
  • На полях много мошкары – охота на перепелов будет удачной.
  • Радуга вечером появилась – к хорошей погоде.
  • Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем.
  • Вечером закат розовый – к солнечному дню.
  • Много росы – к хорошему урожаю проса.
  • Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается – к грозе.

 Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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