Какой праздник 1 июля: народные приметы и запреты

В народном календаре 1 июля – Ярилин день, день Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Праздник Ярилы смело можно называть Макушкой лета. Согласно поверьям, бог солнца Ярило приносит людям мир, благополучие и хороший урожай. Наши предки совершали разные ритуалы и обряды, чтобы задобрить святого.

Предки считали, что этот день особенный, 1 июля отступают все земные беды. А лекари в этот день занимались сбором трав и лекарственных растений.

1 июля принято веселиться и радоваться жизни, все плохие мысли улетучиваются, несчастья не происходят, да и нечисть ничего не может сделать вам плохого – в день молодого Ярилы она становится вялой и бессильной. Этот день хорошо проводить на воздухе и загорать.

Что нельзя делать 1 июля:

Лучше исключить употребление алкоголя в этот день.

Нельзя хвалиться и жаловаться на жизнь.

Категорически нельзя заглядывать в пустые норы и дупла.

Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе.

Не стоит 1 июля совершать необдуманные покупки, особенно крупные.

В первый день июля нельзя делать квас.

Запрещено 1 июля на кого-то обижаться.

Народные приметы:

Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья.

Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде.

Утром туман – к жаркому дню.

На полях много мошкары – охота на перепелов будет удачной.

Радуга вечером появилась – к хорошей погоде.

Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем.

Вечером закат розовый – к солнечному дню.

Много росы – к хорошему урожаю проса.

Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается – к грозе.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.