Какой праздник 1 июля: народные приметы и запреты

В народном календаре 1 июля – Ярилин день, день Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Праздник Ярилы смело можно называть Макушкой лета. Согласно поверьям, бог солнца Ярило приносит людям мир, благополучие и хороший урожай. Наши предки совершали разные ритуалы и обряды, чтобы задобрить святого.
Предки считали, что этот день особенный, 1 июля отступают все земные беды. А лекари в этот день занимались сбором трав и лекарственных растений.
1 июля принято веселиться и радоваться жизни, все плохие мысли улетучиваются, несчастья не происходят, да и нечисть ничего не может сделать вам плохого – в день молодого Ярилы она становится вялой и бессильной. Этот день хорошо проводить на воздухе и загорать.
Что нельзя делать 1 июля:
Народные приметы:
Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украине снизится температура и ожидаются дожди.