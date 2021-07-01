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Четверг, 01.07.2021
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"А где людям отдыхать?" Разгон кемпинга на одесском пляже переполошил сеть

"А где людям отдыхать?" Разгон кемпинга на одесском пляже переполошил сеть
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Суворовская администрация

Гидропарк Лузановка в Одессе много лет подряд становится одним из мест кемпинга. Администрация Суворовского района напомнила туристам, что в этом месте разбивать палатки не разрешается.

Информация про это появилась на Facebook странице администрации. 

кемпинг Одесса

По словам чиновников, люди устанавливают тенты, паркуют машины на зеленой зоне и готовят пищу на открытом огне, что приводит к ЧС:

"Пищу отдыхающие готовят на открытом огне. В прошлые годы «благодаря» таким туристам, выгорело несколько деревьев. От огня подгорает листва, трава. Учитывая температуру воздуха, это крайне пожароопасно", — сказано в сообщении. 

прогнали туристовтуристы Лузановка

В комментариях люди напомнили, что в окрестностях теперь на месте кемпингов - магазины, а сам гидропарк не мешало бы привести в порядок. 

комментарии Лузановка

  

комментарии разгон кемпинга 

комментарии Одесса

Ранее "Телеграф" писал, что на пляже в Одесской области - нашествие божьих коровок

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Одесса, Администрация, Лузановка, Кемпинг.
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