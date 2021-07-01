В Польше в реке нашли тело заробитчанки из Украины

В Польше погибла 36-летняя женщина, которая была там на заработках. Спасатели обнаружили тело в реке Равка, которое находится возле села Кужешин. Об этом стало известно из сообщения Dziennik.pl.

Гражданка Украины перестала выходить на связь в субботу 26 июня. Известно, что она пошла к реке и не вернулась. Об исчезновении женщины сообщили её работодатель и владелец дома, в котором жила погибшая.

Уже на следующий день после заявления о пропаже, правоохранители начали искать украинку. Для проведения операции даже использовали вертолёт. После нахождения тела в реке, полиция и прокурор смогли подтвердить, что это была пропавшая женщина.

Сейчас правоохранители проводят расследование для установления причин и обстоятельств смерти украинки.

Также Телеграф уже писал о том, как произошло ДТП с украинцами в Польше - Анастасия Кочеткова умерла в больнице.