Боролась за жизнь два месяца: скончалась украинка, пострадавшая после ДТП с автобусом в Польше (фото)

Число жертв произошедшего в Польше 6 марта ДТП с украинским автобусом увеличилось до семи: в больнице Перемышля скончалась еще одна пассажирка – Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает интернет-издание "Сегодня".

"Более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус, выполнявший рейс Познань-Херсон, попал в ДТП. В автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей. Во время аварии погибли пять человек, однако 24 марта в больнице города Жешув скончался шестой по счету участник аварии, который был пассажиром этого автобуса.