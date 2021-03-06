Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Пересчитались: в Польше уточнили число погибших украинцев в аварии с автобусом (фото, видео)

Пересчитались: в Польше уточнили число погибших украинцев в аварии с автобусом (фото, видео)
13:57 Сегодня Телеграф фото: РАР

Польские власти после уточнения количества погибших, сообщили, что в ДТП с автобусом с украинцами погибли не шесть, а пять человек. Еще шестеро человек находятся в тяжелом состоянии – среди них и ранее "похороненная" украинка.

Об этом сообщает местное издание tvrepublika.pl.

Официальный представитель Подкарпатского воеводы Михал Мельничук рассказал, что ранее сообщалось о шести погибших, но "после проверки всех больниц, в которых находятся пострадавшие, выяснилось, что погибло пять человек".

ДТП с украинцами в Польше

При этом он отметил, что количество раненых меняется, "потому что люди, которые ранее находились в общежитии в Ярославе, попадают в больницы".

ДТП с украинцами в Польше

Состояние женщины, которая оказалась живой, тяжелое, у нее серьезная травма головы, ее личность пока не установлена.

ДТП с украинцами в Польше

"У нее серьезная травма головы. Ей сделали спасительную операцию. Возможны дальнейшие операции", - рассказал о состоянии "воскресшей" представитель больницы в Перемышле, куда госпитализировали часть пострадавших после аварии.

ДТП с украинцами в Польше

Еще один пострадавший, 58-летний украинец также находится в тяжелом состоянии.

"У него множественные травмы органов. Планируется операция", - добавили в больнице.

Слова соболезнования по случаю ДТП украинцам и президенту Владимиру Зеленскому уже высказал президент Польши Анджей Дуда.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Twitter.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше, происшедшем 5 марта, увеличилось с 34 человек до 41.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 346

Все по теме:

Польша, ДТП, Украинцы, Видео, Погибшие, Пострадавшие, Автобусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
04 Патрульные попали в смертельную аварию с возгоранием под Одессой (фото и видео)
05 Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Украинка взяла &quot;серебро&quot; в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь