Пересчитались: в Польше уточнили число погибших украинцев в аварии с автобусом (фото, видео)

Польские власти после уточнения количества погибших, сообщили, что в ДТП с автобусом с украинцами погибли не шесть, а пять человек. Еще шестеро человек находятся в тяжелом состоянии – среди них и ранее "похороненная" украинка.

Об этом сообщает местное издание tvrepublika.pl.

Официальный представитель Подкарпатского воеводы Михал Мельничук рассказал, что ранее сообщалось о шести погибших, но "после проверки всех больниц, в которых находятся пострадавшие, выяснилось, что погибло пять человек".

При этом он отметил, что количество раненых меняется, "потому что люди, которые ранее находились в общежитии в Ярославе, попадают в больницы".

Состояние женщины, которая оказалась живой, тяжелое, у нее серьезная травма головы, ее личность пока не установлена.

"У нее серьезная травма головы. Ей сделали спасительную операцию. Возможны дальнейшие операции", - рассказал о состоянии "воскресшей" представитель больницы в Перемышле, куда госпитализировали часть пострадавших после аварии.

Еще один пострадавший, 58-летний украинец также находится в тяжелом состоянии.

"У него множественные травмы органов. Планируется операция", - добавили в больнице.

Слова соболезнования по случаю ДТП украинцам и президенту Владимиру Зеленскому уже высказал президент Польши Анджей Дуда.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Twitter.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021