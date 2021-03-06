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Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев

Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф

Среди шести погибших в ДТП в Польше с участием автобуса с украинцами пять человек погибли на месте, еще одна жертва аварии скончалась в больнице.

Об этом сообщает "Rzeczpospolita".

По данным издания, число пострадавших с 34 человек выросло до 41, при этом восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У них  - травмы позвоночника, головы, конечностей и внутренних органов.

Пострадавших, состояние которых не требовало госпитализации, перевели в общежитие одной из школ. Они находятся под опекой психологов. Вскоре будет решено, смогут ли они отправиться в по маршруту своего дальнейшего следования.

На место происшествия уже прибыл украинский консул из Люблина. Причины аварии пока неизвестны. Движение по трассе, на которой случилась авария, до сих пор заблокировано.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир". В результате аварии пострадали три украинца, их госпитализировали.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Польша, ДТП, Украинцы, Погибшие, Пострадавшие, Аварии.
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