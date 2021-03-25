ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось

Во время ДТП при участии автобуса с украинцами в Польше, произошедшего 6 марта погибли шестеро человек.

Об этом в четверг 25 марта сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Согласно его данным, 24 марта в больнице города Жешув скончался 6 по счету участник аварии, который был пассажиром этого автобуса.

Родные погибшего уже уведомлены и на данный момент решается вопрос доставки тела в Украину.

А тем временем, в медучреждениях остаются двое украинцев одна из которых женщина в тяжелом состоянии.

Стоит напомнить, что 22 марта в Польше снова произошла авария при участии украинцев. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

РАнее, 28 февраля, в польском городе Люблин произошло ДТП при участии граждан Украины. Погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.