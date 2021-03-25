Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"

ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось

ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: РАР

Во время ДТП при участии автобуса с украинцами в Польше, произошедшего 6 марта погибли шестеро человек.

Об этом в четверг 25 марта сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Согласно его данным, 24 марта в больнице города Жешув скончался 6 по счету участник аварии, который был пассажиром этого автобуса.

Родные погибшего уже уведомлены и на данный момент решается вопрос доставки тела в Украину.

А тем временем, в медучреждениях остаются двое украинцев одна из которых женщина в тяжелом состоянии.

Стоит напомнить, что 22 марта в Польше снова произошла авария при участии украинцев. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

РАнее, 28 февраля, в польском городе Люблин произошло ДТП при участии граждан Украины. Погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

Все по теме:

Украина, Польша, ДТП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
03 Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
04 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
05 В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось
ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens &quot;вышла на публику&quot; со звездами &quot;Лиги смеха&quot; (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь