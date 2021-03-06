Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше

В субботу, 6 марта, в Польше автобус, выполнявший рейс Познань-Херсон попал в ДТП. Изначально сообщалось, что в аварии погибли шестеро украинцев, однако, согласно уточненным данным, погибли не шесть, а пять человек.

Как сообщает издание PAP, среди погибших двое мужчин и три женщины.

По имеющейся информации, в автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей. Прокуратура намерена проверить этот факт, поскольку в списках пассажиров их было 54.

Личные данные двух погибших мужчин и одной женщины были установлены. Личность двух оставшихся жертв пока не установлена.

В настоящее время в больнице остается 29 человек, из них 14 в тяжелом состоянии.

На момент аварии оба водителя были трезвыми, однако рассматриваются версии с тем, что один из них уснул за рулем. Однако рассматриваются и другие версии, например, запоздалый маневр на повороте.

Как сообщалось ранее, в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля. Вследствие аварии один человек погиб и еще трое травмированы.