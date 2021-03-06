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Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше

Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: PAP

В субботу, 6 марта, в Польше автобус, выполнявший рейс Познань-Херсон попал в ДТП. Изначально сообщалось, что в аварии погибли шестеро украинцев, однако, согласно уточненным данным, погибли не шесть, а пять человек.

Как сообщает издание PAP, среди погибших двое мужчин и три женщины. 

По имеющейся информации, в автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей. Прокуратура намерена проверить этот факт, поскольку в списках пассажиров их было 54. 

Личные данные двух погибших мужчин и одной женщины были установлены. Личность двух оставшихся жертв пока не установлена. 

В настоящее время в больнице остается 29 человек, из них 14 в тяжелом состоянии. 

На момент аварии оба водителя были трезвыми, однако рассматриваются версии с тем, что один из них уснул за рулем. Однако рассматриваются и другие версии, например, запоздалый маневр на повороте.  

Как сообщалось ранее, в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.  Вследствие аварии один человек погиб и еще трое травмированы. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Польша, ДТП.
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