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Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой

Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
22:42 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Одесской области с участием патрульного автомобиля. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы", - сказано в сообщении. 

Местное издание "Думская" добавляет, что в настоящее время в Департаменте патрульной полиции проводится служебное расследование, а экипаж автомобиля отстранен от выполнения служебных обязанностей. 

ДТП Одесская область

В телеграм-канале "Ху**ая Одесса" обнародовали информацию, что погибшего пассажира Hyundai зовут Александр Парфонов и он тоже является сотрудником полиции. 

Также там сообщают, что ДТП произошло около 19:30 на пешеходном переходе. Патрульным поступило сообщение о произошедшей в другом месте аварии, после чего те выехали на выезд, но столкнулись с двигающимся со стороны Киева Hyundai. 

Легковушка двигалась на скорости около 120-150 км/ч не обращая внимания на предупреждающие знаки, говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Киев в районе села Петроверовка Одесской области случилось ДТП с участием нескольких грузовиков. Один человек погиб.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 1,109

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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