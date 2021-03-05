Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Одесской области с участием патрульного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы", - сказано в сообщении.

Местное издание "Думская" добавляет, что в настоящее время в Департаменте патрульной полиции проводится служебное расследование, а экипаж автомобиля отстранен от выполнения служебных обязанностей.

В телеграм-канале "Ху**ая Одесса" обнародовали информацию, что погибшего пассажира Hyundai зовут Александр Парфонов и он тоже является сотрудником полиции.

Также там сообщают, что ДТП произошло около 19:30 на пешеходном переходе. Патрульным поступило сообщение о произошедшей в другом месте аварии, после чего те выехали на выезд, но столкнулись с двигающимся со стороны Киева Hyundai.

Легковушка двигалась на скорости около 120-150 км/ч не обращая внимания на предупреждающие знаки, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Киев в районе села Петроверовка Одесской области случилось ДТП с участием нескольких грузовиков. Один человек погиб.